Frans Bauer neemt het Beau van Erven Dorens niet kwalijk dat hij Bauer vrijdagavond enkele onhandige vragen stelde over zijn overleden vader. "Een onbedoelde fout maken is menselijk en kan iedereen overkomen", schrijft Bauer op Instagram.

De presentator vroeg tijdens zijn talkshow op RTL4 tot twee keer toe of Bauers vader al gevaccineerd was. Daarop antwoordde Bauer dat zijn vader is overleden. Toen Van Erven Dorens zijn fout realiseerde, slaakte hij een kreetje van paniek. "Wat een domme vraag. Wat een flater", zei de presentator. Hij bood vervolgens nog twee keer zijn excuses aan.

"Beau is een schat en heeft een speciale plek in mijn hart", aldus de zanger. Bauer was samen met zijn vrouw te gast om te praten over hun nieuwe reisprogramma en hij zou zo nog een keer langskomen bij de talkshow van Van Erven Dorens. "Knuffel voor Beau", sluit de zanger af.