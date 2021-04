Fans van Britney Spears maken zich al jaren zorgen over de zangeres, maar nu laat ze via Instagram weten dat het goed met haar gaat. In een video beantwoordt Spears, die al jaren onder curatele van haar vader staat, vragen van fans.

"Ben je oké?", is wat veruit de meeste fans van de 39-jarige zangeres willen weten. De laatste jaren zijn er meerdere bewegingen on- en offline gestart om Spears te helpen onder curatele van haar vader uit te komen. Fans maken zich zorgen over haar mentale en fysieke gezondheid.

"Ja, ik ben helemaal oké. Ik ben extreem gelukkig. Ik heb een prachtig huis en prachtige kinderen. Ik neem nu wat tijd voor mezelf en geniet daarvan", aldus de zangeres in de video.

Sinds 2008 staat Spears onder curatele van haar vader. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. De zangeres heeft aangegeven niet meer te willen werken zolang haar vader de touwtjes in handen heeft.

Fans lijken nog niet van hun zorgen af te zijn. Onder het bericht van Spears wekken veel mensen de suggestie dat de vele handbewegingen en het constante heen en weer schommelen van de zangeres in de video aanwijzingen zijn dat het niet goed met haar gaat.