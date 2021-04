Jeffree Star heeft een deel van zijn rug gebroken en ook breuken in zijn rugwervels, zo laat hij zaterdag weten. De YouTuber raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) gewond.

Via Twitter houdt hij zijn volgers op de hoogte. Eerder deed zijn beste vriend Daniel Lucas dat al, toen hij liet weten dat de twee betrokken waren geweest bij een ernstig auto-ongeluk.

Lucas heeft inwendige verwondingen en moet 24 uur per dag in de gaten worden gehouden omdat er complicaties kunnen ontstaan doordat hij al drie keer is behandeld aan darmkanker.

De auto van Star raakte onbestuurbaar door ijzel en zou drie keer over de kop zijn geslagen. Op Twitter beschrijft de YouTuber en make-upartiest het als een van de engste momenten van zijn leven. "Ik ben zo dankbaar dat ik er nog ben."

Star schrijft dat hij er volgens de artsen met revalidatie bovenop komt en dat hij meer laat weten als er meer bekend is over zijn eigen situatie en die van Lucas.