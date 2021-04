Isabelle Brinkman interviewde jarenlang de grootste sterren voor TMF en werd een bekende Nederlander, maar achteraf gezien was die roem niets voor haar. Hoewel ze nog steeds op televisie te horen is als voice-over, zal ze niet meer terugkeren op beeld.

In gesprek met Vrouw zegt de voormalige TMF-vj dat ze nog regelmatig wordt aangesproken door mensen over haar tijd bij de muziekzender, al gebeurt dat niet meer zo vaak als toen.

"Ik kreeg het steeds drukker met fotoshoots, naar filmpremières gaan en in bladen staan. Ik voelde me daar ongemakkelijk bij. Bekend zijn vond ik lastig. Uiteindelijk ben ik achter de schermen gaan werken bij tv-programma's en stemmen gaan inspreken", aldus Brinkman, die nu in reclames te horen is en voor RTL Lounge werkt.

Haar oud-collega Bridget Maasland is nog steeds bijna dagelijks te zien op televisie, maar Brinkman blijft er liever bij weg en ziet haar dochter dat ook het liefst doen, al heeft de inmiddels tienjarige Sidney zelf wel ambities.

"Ze wil heel graag meedoen aan The Voice Kids. Toen ze op haar zevende in een Lidl-reclame zat, werd ze door haar omgeving al anders benaderd, dat wil ik haar besparen. Maar als ik het niet kan tegenhouden, zal ik haar steunen. Dan heeft ze in elk geval de juiste moeder om haar te begeleiden."