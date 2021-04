Make-upartiest en YouTuber Jeffree Star is vrijdag gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Star zat samen met een vriend in een auto die over de kop sloeg, wordt op zijn Twitter gemeld.

"Een paar uur geleden zijn Jeffree en Daniel (Lucas, red.) bij een ernstig auto-ongeluk drie keer over de kop gevlogen nadat ze over ijzel heen reden", valt te lezen. "We zullen een update geven als de dokter meer informatie heeft. We zijn dankbaar dat ze allebei nog in leven zijn."

Bij de post is een foto te zien waarop de twee in een ziekenhuis zijn. Star ligt op een bed met een brace om zijn hals. Het ongeluk vond plaats in Casper in de staat Wyoming, bevestigt de plaatselijke Highway Patrol.

De 35-jarige make-upartiest besloot vorig jaar van Californië naar Wyoming te verhuizen om daar aan zijn autobiografie te werken.