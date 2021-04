Snelle heeft vrijdag voor het eerst zelf op het nieuws gereageerd dat hij op doktersadvies minder gaat werken. De zanger laat op Instagram weten dat het klopt dat hij het rustiger aan gaat doen, maar dat een deel van het verhaal wat groter is gemaakt.

Snelle kondigde op het sociale medium de release van zijn documentaire Snelle: Zonder Jas Naar Buiten, die vrijdag op Netflix verscheen, aan en maakte gelijk van de gelegenheid gebruik op het nieuws over zijn gezondheid te reageren.

"Bepaalde geluiden kloppen. Ik ga het even iets rustiger aan doen. Bepaalde dingen zijn iets groter gemaakt dan ze zijn en dat voelt een tikkeltje gênant soms", aldus de zanger, die niet vertelt welke dingen precies groter zijn gemaakt.

Hij belooft zijn fans dat hij sterker dan ooit zal terugkeren. "Jullie honderden berichten, kaarten en cadeautjes zijn niet nodig, maar wel extreem hartverwarmend."

Het management van Snelle liet twee weken geleden aan RTL Boulevard weten dat hij vermoeid is en op advies van de huisarts meer rust moet nemen. "Aangezien zijn gezondheid het allerbelangrijkste is, houden wij ons aan dit advies", zei het management toen. Het is nog niet duidelijk of Snelle alle uitzendingen van The Voice Kids, waar hij dit seizoen coach is, zal kunnen bijwonen.