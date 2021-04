Touriya Haoud heeft na haar scheiding van Greg Vaughaun en de lymfeklierkanker die vorig jaar bij haar werd geconstateerd besloten om terug te verhuizen naar Nederland. Dat doet de actrice zonder haar drie kinderen, die bij hun vader in de Verenigde Staten blijven wonen.

In gesprek met het AD vertelt de 43-jarige actrice dat ze met haar ex-man mee is verhuisd toen hij van Los Angeles in Californië naar Charlotte in North Carolina verkaste - aan de andere kant van het land. Daar kon ze echter niet gedijen. Haoud vond dat de stad geen cultuur had en dat de verschillen tussen wit en zwart te groot waren.

"Daar kan ik niets opbouwen. Mensen maken opmerkingen: raar dat je je kinderen zomaar achterlaat. Dat gevoel heb ik niet. De kinderen hebben het daar goed. Ze gaan naar een privéschool. Kunnen lekker buiten spelen, wat in LA echt niet mogelijk was", aldus Haoud die dagelijks meerdere keren met haar kinderen belt.

"Ik vlieg elke maand naar Charlotte voor tien tot twaalf dagen en ze komen straks in de zomer twee maanden hier. Ik ga ze straks ook Europa en Marokko laten zien. Met Greg is het contact ook stukken beter. Hij zat echt aan mijn bed toen ik zo ziek was. Bracht eten, was zo lief. Ook voor de kinderen, die erg emotioneel waren."

De lymfeklierkanker lijkt nu helemaal weg, de eerste controle is ze goed doorgekomen. Haoud concentreert zich op de toekomst, mogelijk met een nieuwe partner. "Ik zou graag iemand willen ontmoeten die me intellectueel kan raken, met beide benen op de grond staat. Ik zat een tijdlang niet lekker in mijn vel, ook mentaal niet. Te dun, ik zag er slecht uit. Ik moest mezelf ook terugvinden. Dat had tijd nodig. Maar nu ben ik er klaar voor."

Ook een kind erbij sluit ze niet uit. "Dan moet ik snel zijn, maar waarom niet? Het liefst voor mijn 45e. En anders sluit ik adoptie ook niet uit."