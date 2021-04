De advocaten van Dr. Dre mogen hem niet langer vertegenwoordigen tijdens zijn echtscheidingsprocedure. Het verzoek daartoe van zijn ex Nicole Young werd volgens de New York Post donderdag door de rechter goedgekeurd.

Reden is dat een van de twee advocaten, Howard King, jarenlang de gezamenlijke juridisch adviseur van het stel was. De uitspraak betekent dat ook advocate Laura Wasser, waarmee King een team vormde in de zaak, niet meer aan de slag mag voor Dr. Dre.

Wasser is een bekende echtscheidingsadvocaat in Los Angeles, die onder meer ook Kim Kardashian bijstaat tijdens haar scheiding van Kanye West.

De Youngs maakten in maart van 2020 bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gingen scheiden. Sindsdien liggen de twee in een vechtscheiding vanwege het grote vermogen van de rapper.

Dr. Dre heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo'n 820 miljoen dollar opgebouwd. Hij houdt vol dat het stel op huwelijkse voorwaarden is getrouwd, maar volgens Young heeft de rapper die papieren twee jaar na hun trouwen voor haar ogen verscheurd.