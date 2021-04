Jaimie Vaes en Lil' Kleine hebben meer rust gevonden in hun relatie. De presentatrice vertelt in een interview met Robbert Rodenburg dat ze nog steeds hoge pieken en diepe dalen beleven, maar dat ze niet meer zo extreem zijn als voorheen.

Vaes geeft toe dat zowel zij als Jorik Scholten, zoals Lil' Kleine eigenlijk heet, regelmatig de strijd opzoeken in hun relatie. "We kunnen best wel explosief zijn met z'n tweeën. Dat betekent dat de hoogtepunten heel explosief zijn, maar de dieptepunten ook", vertelt Vaes.

"Nu we inmiddels ouders zijn geworden, is dat wat rustiger, maar we zijn aan elkaar gewaagd", vertelt Vaes, die in 2019 moeder werd van zoon Lio. Ze laat weten dat ze, nu ze ouder worden, zelf ook meer op zoek gaan naar rust in hun leven en relatie. "Dat kan ook niet anders, want we hebben Lio."

Vaes merkt ook dat de coronacrisis voor verandering heeft gezorgd in haar relatie. "We waren natuurlijk altijd veel weg. Veel feestjes, veel afleiding, veel prikkels. Dat alles van buitenaf neem je toch mee. We hadden altijd veel mensen om ons heen en iedereen had een mening en bemoeide zich ermee."

"De afleidingen zijn nu minder en we zijn allebei veel thuis. Daardoor is de rust meer neergedaald en dat doet ook goed." Ze geef toe dat dit niet betekent dat hun ruzies niet af en toe nog explosief kunnen zijn, maar die ruzies worden volgens haar altijd weer gevolgd door een mooi moment.

Vaes en Lil' Kleine hopen komende zomer te gaan trouwen. Of dat dan door kan gaan, hangt nog af van de coronamaatregelen.