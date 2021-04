Jennifer Lopez en Alex Rodriguez hebben donderdag bekendgemaakt dat ze hun verloving hebben verbroken. De geruchten dat ze uit elkaar zouden zijn, gingen sinds maart rond.

"We zijn erachter gekomen dat we beter door kunnen gaan als vrienden en willen dat ook graag blijven", laten ze in een verklaring aan CNN weten. "We blijven samenwerken en steunen elkaar bij onze werkzaamheden. We wensen elkaar en elkaars kinderen het beste toe."

Half maart gingen er geruchten dat het koppel hun verloving zou hebben verbroken, wat het gevolg zou zijn van een mogelijke affaire van de 45-jarige Rodriguez. Het stel liet weten dat ze inderdaad wat strubbelingen hadden, maar van een relatiebreuk zou geen sprake zijn. Ze ontkenden daarbij dat er een derde partij bij betrokken zou zijn.

Lopez en Rodriguez hadden sinds 2017 een relatie en verloofden zich in maart 2019. Het zou het tweede huwelijk worden voor de voormalig honkballer en het vierde huwelijk voor Lopez.