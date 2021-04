Hoewel Edwin Evers op zijn debuutalbum Tijd twee liefdesliedjes heeft staan, vindt de muzikant zichzelf niet bepaald romantisch. Dat zegt hij in Libelle.

"Het zijn geen gevoelige love ballads, dat is meer iets voor (Marco, red.) Borsato", zegt hij in het tijdschrift. "Ik ben gewoon niet zo'n romanticus, dus het zou heel ongeloofwaardig zijn als ik op die manier over de liefde zou schrijven."

Zijn kijk op de liefde omschrijft hij als nuchter. "In het liedje 1 uit een miljoen zing ik: 'Ik ben niet van de kaarsen en van de rode wijn, ik doe niet aan dat gelul van eeuwig samen zijn.'"

De 49-jarige Evers, die momenteel vrijgezel is, zegt in een relatie "misschien niet die attente man die lieve briefjes op je kussen neerlegt" te zijn, maar hij is wel iemand op wie je kunt bouwen. "Als er iets aan de hand is, dan ben ik er. Dat geldt overigens niet alleen voor een vrouw, maar voor iedereen die mij lief is."