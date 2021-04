Geeuwen in beeld bij Jeroen Pauw of nors kijken bij Dit Was Het Nieuws: cabaretier Micha Wertheim vergeet regelmatig dat hij voor iedereen te zien is als hij op televisie is. Hij denkt daarom dat tv-redacties een beetje bang voor hem zijn geworden.

"Er is iets aan mij waardoor mensen mij een beetje vervelend vinden", antwoordt de 48-jarige Wertheim in gesprek met Playboy, als hem gevraagd wordt waarom hij in tegenstelling tot collega's geen stadions vol speelt. "Ik heb iets stekeligers, daar ben ik wel achter. Niet iedereen houdt automatisch van mij."

Daarnaast heeft de cabaretier niet echt iets met tv-spelletjes en talkshows en is hij na en tijdens uitzendingen weleens aangesproken op zijn gezichtsuitdrukkingen. "Bij Pauw & Witteman zat ik ooit zo te geeuwen aan tafel dat Jeroen Pauw vroeg: 'Wat zit je nou te geeuwen aan tafel, Micha?' Mensen dachten dat ik dat expres deed, maar ik vond het zo'n saai gesprek dat ik was vergeten dat ik op tv was."

Volgens Wertheim is dat geen onwil of actief ondermijnend gedrag. "Ik ben gewoon niet zo goed in denken: ik ben op tv, dus ik moet uitstralen dat ik alles leuk vind."

De cabaretier krijgt regelmatig van mensen te horen dat hij in het echt "best aardig" is. "Dan denk ik: is dat een compliment of niet? Ik werd laatst door Özcan Akyol geïnterviewd op de radio. Hij begon met de opmerking dat hij door iedereen gewaarschuwd was dat ik moeilijk ben."

Wertheim vindt het vervelend dat te horen. "Omdat ik denk: ik bedoel het niet zo rot."