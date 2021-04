In de documentairereeks Kleine Jongen, die vanaf woensdagavond te zien is bij AVROTROS, worden privébeelden getoond van het gezin Hazes. Volgens Roxeanne Hazes heeft zij geen toestemming gegeven om een deel daarvan te laten zien, maar is er aan deze wens geen gehoor gegeven.

Het gaat onder meer om beelden die Hazes met haar eigen recorder heeft gefilmd. In een van die video's is één van de laatste gesprekken te zien die zij met haar vader André Hazes had. Ze was door de productie benaderd om mee te werken aan de documentaire, maar besloot na het zien van een presentatie om dat niet te doen.

"Voor deze documentaire is gebruikgemaakt van privébeelden van ons gezin, waarvan ik bepaalde fragmenten nog nooit eerder heb gezien", schrijft Hazes op Instagram. "Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden en op een zelfgekozen moment willen bekijken en aan mijn kind laten zien."

Dat deze beelden nu op straat liggen, doet Hazes "extra veel pijn". "Ik heb via mijn management aan beide producenten laten weten dat ik niet akkoord ga met het gebruik van privébeelden. Het kwetst me dat deze wens genegeerd is en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijkheid nog vaker gebeurt."

Hazes heeft momenteel geen contact met haar moeder Rachel, die de beelden vrijgaf voor het maken van de documentaire. Volgens de artiest heeft haar slechte relatie met haar moeder niets te maken met haar wens om de beelden niet met een groter publiek te delen. "Ik vind oprecht dat deze reeks, om vele redenen en op deze manier niet gemaakt had mogen worden en dat ik minimaal meebeslis over wat er met dit privémateriaal gebeurt."

Zangeres wil verder geen aandacht meer geven aan documentaire

De zangeres laat tot slot weten in de toekomst geen aandacht meer te geven aan de documentaire en ook wil ze er geen vragen over beantwoorden. NU.nl is in afwachting van een reactie van AVROTROS.

André Hazes overleed op 23 september 2004 na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Zijn afscheidsceremonie vond plaats in de Amsterdam ArenA (nu Johan Cruijff ArenA), in het bijzijn van geliefden en fans. In de documentaire Kleine Jongen worden niet eerder gedeelde verhalen en herinneringen gedeeld over de zanger.