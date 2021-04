Justin Bieber heeft inmiddels zijn leven redelijk op de rit, maar de zanger heeft lange tijd met mentale en fysieke problemen gekampt. Nu zegt hij tegen GQ dat anderen in die tijd misbruik van hem maakten.

Bieber had het gevoel geen controle meer te hebben. "Er waren zoveel opties voor mijn carrière en helaas is het zo dat in deze industrie mensen misbruik maken van de onzekerheden van anderen", aldus de 27-jarige zanger.

"Als dat gebeurt, voel je natuurlijk woede. Maar dan ben je een jonge, woedende persoon met grote dromen in een wereld die je tegenwerkt en je laat denken dat je eigenlijk iemand anders wil zijn. Op een dag word je wakker en ontdek je dat al je persoonlijke relaties een puinhoop zijn en dat je diep ongelukkig bent. Wat is het succes dan nog waard?"

Het ging destijds zo slecht met hem, dat beveiligers stiekem zijn kamer binnenkwamen en zijn hartslag checkten om er zeker van te zijn dat hij nog leefde. "Ik verlangde altijd naar meer. Ik had heel veel succes, maar toch was ik verdrietig en leed ik. En ik dacht dat het succes dat beter zou maken, maar dat gebeurde niet. Drugs legden al die gevoelens plat, zodat ik door kon."

Inmiddels gaat het stukken beter met de Canadese zanger. "Ik was iemand die pijn leed. En mensen die pijn lijden, doen andere mensen pijn. Nu ben ik iemand die zich goed voelt en goede zorg krijgt. Dat kan ik anderen dus ook geven."