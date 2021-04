Tineke de Nooij viert op 27 april haar tachtigste verjaardag en hoewel ze de pensioengerechtigde leeftijd al lang heeft bereikt, denkt ze nog niet na over stoppen met werken. In gesprek met De Telegraaf zegt de radio-dj en presentatrice dat ze hoopt nog even door te mogen gaan.

De Nooij werkt voor Omroep MAX bij NPO Radio 5 en wil daar zeker nog even mee doorgaan. "Dat zou ik wel fijn vinden, want ik heb absoluut geen zin om thuis te gaan zitten met twee katten en een waterschildpad!"

De radiomaker vindt het verschrikkelijk om tachtig te worden en voelt zich ook helemaal niet zo oud. "Maar mijn lijf geeft het wel aan. Je krijgt na je zeventigste toch te maken met allerlei ongemakken. Ik heb bijvoorbeeld veel pijn tijdens het lopen. Heeft alles te maken met mijn versleten rug. Maar count your blessings, en dat doe ik dan ook."

Terugblikken op haar carrière doet De Nooij niet, al is het maar omdat ze moeite heeft met de term 'carrière'. "Want ik was gewoon een hardwerkende moeder. Er moest brood op de plank komen. Maar ik realiseer me heel goed dat ik een bevoorrecht mens ben. Want wat heb ik toch een mooie dingen mogen doen."