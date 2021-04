Kim Kardashian en Kanye West gaan de voogdij over hun kinderen delen. De rapper stemt in met Kardashians wens om gedeeld voogdijschap te behouden over hun vier kinderen North (7), Saint (5), Chicago (3) en Psalm (1), meldt Page Six.

Ook gaat West ermee akkoord om geen alimentatie te betalen of te ontvangen. Kardashian en West zijn beide miljardair en hebben elkaars geld niet nodig.

De rapper bedong ook dat beide partijen verantwoordelijk zijn voor de door hen te maken juridische kosten, iets wat ook geen probleem zal vormen gezien hun riante banksaldo's. De verdere afhandeling over hun bezittingen zal de komende maanden worden afgerond.

Volgens bronnen is West in de afgelopen weken tot zichzelf gekomen, waardoor het contact tussen hem en Kardashian verbeterd is. De rapper zou eerder zijn telefoonnummer veranderd hebben en zijn ex hebben gezegd alleen contact met hem te zoeken via zijn beveiligers. Ook wilde hij dat ze niet thuis zou zijn wanneer hij de kinderen bezocht.