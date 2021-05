Twan had er genoeg van

Op de vraag van Veronica Magazine wie hij nooit meer wil interviewen, antwoordt College Tour-presentator Twan Huys: "Nicolas Cage. Ik had me ontzettend goed voorbereid, maar al na de eerste vraag was het duidelijk dat het hem niets interesseerde. Na nog twee pogingen vroeg ik hem of hij wel zin had in het interview. Had-ie niet, dus na drie minuten ben ik opgestaan en weggegaan."