Jarige Jan Kooijman (40) weigert te lachen

Bettina wilde duidelijkheid

Jim Bakkum en Bettina Holwerda hebben zaterdag iets te vieren. De 33-jarige zanger en 42-jarige actrice zijn precies veertien jaar samen en vieren die mijlpaal op Instagram.

Holwerda weet nog goed hoe het veertien jaar geleden begon. De twee hadden daarvoor "al een tijdje iets", maar de relatie was nog niet officieel en in die vrijblijvendheid was de actrice niet zo goed. "Dus ik kapte het af, gewoon, duidelijkheid. Ik was stapelgek op hem, dus vond het echt wel moeilijk, maar duidelijkheid is beter. Dat 'uit elkaar zijn' duurde welgeteld een paar uur en toen belde Jim dus. Vanaf toen was het aan."