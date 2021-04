Angela Groothuizen mist lunch met Dolly Dots

Doordat Angela Groothuizen in quarantaine zit, kan ze niet fysiek aanwezig zijn tijdens een lunch met haar collega's van de Dolly Dots. Groothuizen heeft de oplossing echter al gevonden en woont de samenkomst online bij. "Via de zoom met mijn zussies @dollydotsofficial, want ik zit in quarantaine (voel me prima trouwens). Ik moet het hier maar mee doen terwijl zij lekker aan het eten en lachen zijn en ik sneu achter de computer zit."