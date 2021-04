Ruud de Wild is aan de beterende hand na een operatie vanwege darmkanker. Zijn ontstekingswaardes zijn gedaald en de kanker is weg uit zijn lichaam, vertelt de radio-dj dinsdag in een Instagram Story van zijn vriendin Olcay Gulsen.

"De gevreesde 'k' is weg", zegt Gulsen. "Dit is het allerbeste nieuws wat ik kan krijgen", schrijft ze erbij.

De Wild maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis.

"Ik ben nu op de goede weg terug, schoon", zei De Wild dinsdagmiddag in zijn eigen radioshow, die wegens zijn ziekte momenteel gepresenteerd wordt door Eddy Keur. "Het was ook een behoorlijke rollercoaster."

De presentator vertelde dat veel mensen denken dat het allemaal heel snel is gegaan. "Dit is al maanden aan de gang. De eerste twee ingrepen heb ik stil kunnen houden, die waren niet naar wens verlopen. Daarna heb ik een hele grote operatie gehad en daar moet je even van bijkomen."