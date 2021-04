De Amerikaanse rapper Macklemore en zijn vrouw Tricia Davis verwachten hun derde kind, heeft Davis bekendgemaakt via Instagram.

"Zomerkindje", schreef ze bij een foto van haar buik. Het stel, dat sinds 2015 getrouwd is, heeft samen al dochters Colette Koala (3) en Sloane Ava Simone (5).

Of het koppel weer een dochter krijgt, is nog niet bekend.

De 37-jarige Macklemore, vooral bekend van de hits Thrift Shop en Can't Hold Us, vertelde eerder dat het in zijn 'vrouwenhuis' soms voelt alsof hij in een balletstudio woont. "Of alsof de film Frozen constant wordt herhaald."