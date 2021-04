Connie Witteman maakt zich ernstige zorgen om haar zoon Marvin. Hij werd voor het weekend in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19 en is inmiddels overgeplaatst naar de intensive care. Witteman schrijft op Instagram dat ze wel even bij hem langs heeft mogen gaan.

Op het sociale medium geeft de ex van Hans Breukhoven dagelijks een korte update over de gezondheid van Marvin, die een longaandoening heeft en zich daarom extra goed aan alle coronamaatregelen hield.

"Door het korte zware ademen en constant moeten hoesten heeft hij meer zuurstof nodig", aldus Witteman (69), die erbij schrijft dat ze niet kan verwoorden hoe het voelt om je eigen kind aan infusen en zuurstof te zien liggen.

"Maar we blijven positief en het komt vast goed! Ik mocht wel gelijk even op bezoek komen en dat deed ons beiden heel goed", schrijft Witteman, die benadrukt hoe fijn het is om te merken dat de medewerkers van het ziekenhuis zo liefdevol voor haar kind zorgen.