Jandino Asporaat heeft keihard getraind en op zijn voeding gelet, en dat betaalde zich in 2019 uit: hij had een heel gespierd lijf. Dat was echter van korte duur, vertelt de komiek nu aan VARAgids, al gebruikte hij de foto's op sociale media maanden later nog.

In het blad zegt Asporaat "letterlijk vier dagen" zo gespierd te zijn geweest. "Wat ik toen deed, was supersneu. Ik wist gewoon al dat ik het niet zou volhouden, dus kocht ik vijf zwembroeken in diverse kleuren voor Instagram. Ik maakte de foto's op één dag tegen verschillende achtergronden en postte ze gedurende twee maanden."

Daardoor liet hij zijn volgers in de waan dat hij nog steeds zo gespierd was. "Iedereen reageerde: 'Oooo Dino, wat ga je goed', terwijl ik er alweer als Gerard Joling uitzag."

De veertigjarige televisie- en filmmaker is naar eigen zeggen een jojo als het aankomt op zijn gewicht, en door de coronacrisis is dat alleen maar lastiger geworden. "Ik voel stress wanneer onze regeringsleiders weer allerlei maatregelen aankondigen. Alsof mijn toekomst mij een beetje wordt ontnomen."

"Dan ga ik maar pizza bestellen. Of kip. En denk ik: kan mij het schelen. Vervolgens heb ik weer spijt. Ik moet binnenkort voor een scène in een nieuwe film ripped zijn. Maar bij mij is het momenteel meer sparerib."