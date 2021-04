Home Alone-acteur Macaulay Culkin en zijn vriendin Brenda Song zijn vorige week maandag ouders geworden van hun eerste kind, meldt Esquire maandag. Het stel heeft het jongetje Dakota genoemd.

Moeder en zoon maken het goed. Dakota kwam ter wereld in Los Angeles.

Culkins zoon is vernoemd naar de zus van de veertigjarige acteur. Zij overleed in december 2008 op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van een aanrijding door een auto.

Culkin en Song ontmoetten elkaar in Thailand, op de set van Changeland. Die film werd geregisseerd door Culkins vriend Seth Green. Culkin is vooral bekend van zijn rol in Home Alone. Song speelde jarenlang in diverse Disney-titels, waaronder The Suite Life of Zack & Cody.