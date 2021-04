Prins William en prins Harry hebben afzonderlijk van elkaar een eerbetoon aan hun overleden opa, prins Philip, geschreven. BBC News deelt de verklaringen van de broers waarin ze schrijven over hun persoonlijke band met hun grootvader.

Prins Philip overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd in Windsor Castle. Prins William omschrijft zijn opa als een "buitengewoon man" die zijn leven heeft toegewijd aan het koninkrijk, zijn vrouw en koningin en hun familie.

"Ik ben dankbaar dat ik niet alleen zijn voorbeeld had om te volgen, maar ook zijn aanwezigheid in een groot deel van mijn volwassen leven, zowel in goede als in moeilijke tijden", schrijft de hertog van Cambridge in zijn eerbetoon.

"Ik zal altijd dankbaar blijven voor het feit dat mijn vrouw nog zoveel jaren heeft gekregen om mijn grootvader te leren kennen en voor zijn vriendelijkheid naar haar toe." William zegt het nooit voor lief te zullen nemen dat zijn kinderen mooie herinneringen hebben aan zijn grootvader.

William belooft dat hij en zijn vrouw Kate Middleton de komende jaren zullen doen wat prins Philip gewild zou hebben: het steunen van koningin Elizabeth II. "Ik ga hem missen, maar ik weet dat hij zou willen dat we verder gaan met ons werk."

'Hij zal altijd een speciale plek in ons hart houden'

Prins Harry omschrijft zijn opa als een "man van dienst, eer en humor". "Hij was authentiek zichzelf, scherp van geest en kon de aandacht van elke zaal op zich vestigen met zijn charme en omdat je nooit wist wat hij zou gaan zeggen", aldus prins Harry.

Hij prijst zijn grootvader voor zijn dienst als prins en hertog en toewijding aan de koningin, maar benadrukt hem vooral te gaan missen als opa. "Voor mij was hij vooral de meester van de barbecue, grappenmaker en ondeugend tot het einde."

"Bedank opa, voor uw dienst, toewijding aan oma en voor altijd uzelf zijn. U zal worden gemist, maar altijd herinnerd, door de natie en de wereld. Meghan, Archie en ik (en je toekomstige achterkleindochter) houden altijd een speciaal plekje voor u in ons hart", sluit Harry zijn eerbetoon af.