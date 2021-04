De bekendheid van Amanda Seyfried zorgt ervoor dat mensen zich anders gedragen in haar omgeving. De actrice zegt in gesprek met The Today Show dat ze graag zou willen dat mensen snappen dat zij ook maar gewoon een mens is.

"Ik heb niet iemand die mij wakker maakt voor het ontbijt waarna ik de hele dag rondgereden word", aldus de 35-jarige Seyfried.

"Altijd als ik iemand voor het eerst ontmoet, wil ik niets liever dan dat ze begrijpen dat je gewoon met me kan praten. Ik wil net als ieder ander contact hebben, want ik ben als ieder ander", zegt de actrice bekend uit onder meer Mamma Mia! en Mean Girls.

Seyfried kampt door de roem met paniekaanvallen. "Het voelt dan echt alsof het erom spant: leven of dood. Je lichaam reageert zo intens, het voelt als vluchten of vechten. Gek eigenlijk, dat het zo lichamelijk voelt, maar het allemaal in je hoofd zit."