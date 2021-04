De nieuwe vriend van Erica Renkema heeft de verhalen over zijn relatie in de roddelbladen gelezen en oordeelt dat slechts een kwart ervan waar is. Sander van Betten is volop in het nieuws sinds enkele weken geleden bekend werd dat hij een relatie heeft met de Chateau Meiland-ster.

"Afgelopen week. Conclusie: 25 procent klopt", schrijft de privédetective bij verhalen uit Story, Privé en Party. In zijn bericht op Instagram maakt hij niet duidelijk welk deel van de berichtgeving wel klopt.

Ook Renkema liet zich al kritisch uit over de verhalen die sinds de bekendmaking verschenen in de roddelbladen, waarin onder meer gesuggereerd werd dat haar relatie slechts voor de camera was en dat Van Betten in werkelijkheid iets met haar echtgenoot Martien Meiland zou willen. "Ik kan je melden dat mijn relatie met Sander zeker niet nep is en hij zit ook niet achter Martien aan", aldus Renkema tegen RTL Boulevard.

Renkema en Meiland zijn getrouwd, maar hebben altijd gezegd elkaar de liefde met een ander te gunnen.