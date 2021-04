Henry Cavill heeft via Instagram laten weten dat hij een nieuwe relatie heeft. Via het sociale medium deelt hij een foto van zichzelf en Natalie Viscuso, televisieproducent en bekend van haar deelname aan de MTV-serie My Super Sweet 16.

De Superman-acteur zet zichzelf al schakend op de foto. "Hier kijk ik stil maar vol zelfvertrouwen enkele momenten voordat mijn mooie en briljante liefde Natalie mij verslaat."

Cavill (37) vertelt er niet bij hoe hij Viscuso (32) heeft ontmoet. Ook zij deelt de foto op Instagram, maar houdt voor zich hoe de twee elkaar kennen. Viscuso werkt als producent voor televisie- en filmstudio Legendary Entertainment, maker van de films Man of Steel en Enola Holmes, waarin Cavill speelde.

Viscuso deed in 2005 mee aan de realityserie van MTV waarin rijke kinderen hun verjaardag op een extravagante manier vieren. Viscuso bestempelde zichzelf in de serie als "het rijke, aardige meisje".