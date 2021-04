De beveiligers van acteur Vin Diesel zijn te actief in de wijk in de Dominicaanse Republiek waar hij een woning huurt. Buren van de Fast & Furious-ster hebben geklaagd over de agressieve manier waarop ze te werk gaan.

TMZ heeft een brief in handen van een van Diesels buren, die schrijft dat de beveiligers van Vin Diesel in de afgesloten wijk buitensporig te werk gaan.

"Al enkele weken merk ik zelf en hoor ik van andere bewoners hoe agressief en streng uw team te werk gaat rondom onze huizen en het strand. Ze verhoren ons, blokkeren de straten met vijf of zes grote auto's en houden medebewoners staande alleen omdat u een stukje wil fietsen", aldus een buurman.

Volgens de buurman is er geen reden om zo excessief te werk te gaan: de buurt zou zeer veilig zijn.

Vin Diesel heeft volgens een bron inderdaad de straten laten afzetten toen hij voor Pasen pakketjes langsbracht bij mensen die in de wijk werken. Zijn hele familie was daarbij aanwezig, waardoor de beveiliging volgens hem niet anders te werk kon gaan.