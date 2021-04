De Amerikaanse presentator Nick Cannon krijgt opnieuw een tweeling. Zijn dertigjarige vriendin Abby De La Rosa is in verwachting van twee jongens, liet het stel zondagavond via sociale media weten.

"Onze prachtige jongetjes, bedankt dat jullie mij als jullie moeder hebben uitgekozen. God heeft dit pad voor ons gekozen en daarom zijn we gezegend met niet één, maar twee baby's. Ik hoop dat jullie net zo sterk worden als jullie vader. Wij zullen er altijd voor jullie zijn. We kunnen niet wachten om jullie te ontmoeten", aldus De La Rosa.

De veertigjarige Cannon heeft al een tweeling met zijn ex-vrouw Mariah Carey: de negenjarige Monroe en Moroccan. De presentator scheidde in 2016 na een huwelijk van acht jaar van de zangeres.

Daarna kreeg hij twee kinderen met model Brittany Bell, met wie hij enkele jaren een knipperlichtrelatie had. Hun jongste kind werd in december 2020 geboren.