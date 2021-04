Prins Philip is vrijdag heel vredig heengegaan. Dat vertelde zijn schoondochter Sophie, de echtgenote van prins Edward, zondag na afloop van de herdenkingsdienst in de koninklijke kapel van Allerheiligen op het terrein van de Royal Lodge in Windsor.

"Het was goed zo. Het ging heel rustig. Het was alsof iemand hem bij de hand nam en met hem wegging", zo sprak de gravin van Wessex tegen Britse media over de laatste momenten van Philip. "Het was heel, heel vredig en dat is alles wat je wilt."

Sophie sprak zaterdag ook al kort met de media. Met tranen in de ogen vertelde ze na haar bezoek aan koningin Elizabeth dat haar schoonmoeder goed omgaat met het overlijden van haar man. "De koningin doet het geweldig", zei ze.

Prins Philip overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd.