Prins Andrew zegt dat zijn moeder, koningin Elizabeth, het erg zwaar heeft met het overlijden van prins Philip. Zijn dood laat een "enorme leegte" bij haar achter, zei de hertog van York zondag tegen Britse media, na afloop van een kerkdienst in de koninklijke kapel van Allerheiligen op het terrein van de Royal Lodge in Windsor.

Wel voelt de Britse koninklijke familie zich volgens Andrew gesteund door alle reacties van het volk. "We voelen allemaal een groot verlies, maar tegelijkertijd zijn alle eerbetonen prachtig", aldus de prins, die voor het eerst sinds zijn veelbesproken interview over zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein de pers te woord stond. "Hij was een bijzondere man, ik hield van hem", zei hij over zijn vader.

Omdat Elizabeth volgens de prins een leegte voelt nu Philip er niet meer is, steunen hij en zijn broers en zus hun moeder. "We ontfermen ons over haar zodat ze de steun krijgt die ze nodig heeft."

Ook prins Edward, het jongste kind van Philip en Elizabeth, was met zijn vrouw Sophie en dochter Louise bij de kerkdienst aanwezig. Hij noemt de dood van zijn vader een vreselijke shock en "heel, heel verdrietig". Wel is ook Edward dankbaar voor alle steun. "Hij was misschien onze vader en grootvader, maar hij betekende zo veel voor zo veel andere mensen."