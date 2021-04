Prins Charles heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het overlijden van zijn vader prins Philip. Hij zal zijn vader enorm missen, staat in een verklaring die zaterdag namens de Britse koninklijke familie is verspreid. Ook bedankt hij iedereen voor alle steunbetuigingen.

"Ik wil in het bijzonder zeggen dat mijn vader de afgelopen zeventig jaar een bijzondere en toegewijde dienst heeft bewezen aan de koningin, mijn familie, het hele land maar ook voor het hele Gemenebest", zegt Charles.

"Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was zeer geliefd en gewaardeerd en ik denk dat hij diep geraakt zou zijn door het grote aantal mensen dat ons verlies en verdriet deelt."

"Mijn lieve vader was een heel bijzonder mens en zou waarschijnlijk verbaasd zijn door alle ontroerende dingen die over hem gezegd zijn. Daar zijn wij, mijn familie, ontzettend dankbaar voor. Het zal ons sterken in deze bijzonder droevige tijd."

Prins Philip overleed vrijdag op 99-jarige leeftijd. Hij wordt volgende week zaterdag begraven. Koningin Elizabeth II heeft een periode van nationale rouw afgekondigd tot aan de uitvaart. De koninklijke familie zal zelf een rouwperiode van twee weken in acht nemen.