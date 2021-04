Mena Suvari is voor het eerst moeder geworden. De 42-jarige American Beauty-actrice en haar man Micheal Hope verwelkomden eerder in april zoon Christopher Alexander Hope, heeft haar woordvoerder bevestigd in gesprek met People.

Hun zoon is vernoemd naar de vader van Suvari's echtgenoot, die overleed toen Hope nog erg jong was.

Suvari kondigde in oktober haar zwangerschap aan. Ze noemde de ontdekking dat ze zwanger was een "hele emotionele ervaring". "Ik zit nog in het proces van geloven en accepteren dat zoiets moois mij is overkomen", zei ze destijds.

Suvari en Hope probeerden begin 2020 al om zwanger te raken. Toen de zwangerschapstests telkens negatief terugkwamen, werd de stress haar te veel en wilde de actrice opgeven. Kort daarna bleek ze, tot grote vreugde van het stel, toch in verwachting.