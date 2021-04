Rachel Hazes, die ruim dertien jaar getrouwd was met André Hazes, heeft humor altijd als verbindende factor in hun huwelijk gezien. De weduwe van de zanger vertelt in Op1 dat de twee veel moeilijke situaties hebben gekend, maar dat ze desondanks veel samen konden lachen.

"Getrouwd zijn met hem was zwaar", vertelt Hazes (51). "Maar we hebben altijd ontzettend gelachen met elkaar. Dat heeft ons altijd verbonden."

Ondanks problemen binnen hun huwelijk - de zanger kampte met onder meer een alcoholprobleem - "won de leuke kant het altijd", zegt Hazes.

Die kant komt ruim aan bod in Kleine Jongen, de vierdelige documentairereeks die vanaf 14 april op AVROTROS te zien is. "Het is leuk dat mensen leren dat André ook veel humor had. Mensen denken bij hem vaak aan de grote artiest die hield van een borreltje, maar hij had ook een geweldige kant. Dat was de humor."

Volgens Hazes is haar man "nooit echt volwassen geworden". "Die kleine jongen is in hem blijven hangen. Hij was altijd bezig met gekkigheid: gekke bekken trekken, gekke dingen doen."

Hazes gold als een van de bekendste zangers van Nederland. Hij scoorde hits met nummers als De vlieger, Een beetje verliefd en Zij gelooft in mij. Hij overleed op 23 september 2004 na twee hartinfarcten en een hartstilstand. Zijn afscheidsceremonie vond plaats in Amsterdam ArenA (nu Johan Cruijff ArenA), in het bijzijn van geliefden en fans.