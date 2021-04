Prins Harry en Meghan Markle hebben gereageerd op het overlijden van prins Philip. Op de website van hun mediabedrijf Archewell heeft het stel vrijdag een kort eerbetoon geplaatst.

"In liefdevolle herinnering aan de hertog van Edinburgh, 1921-2021", luidt het bericht. "Bedankt voor je dienstbaarheid. Je zal enorm gemist worden."

Prins Philip, de opa van prins Harry, is vrijdagochtend op 99-jarige leeftijd overleden. De Britse prins stond bekend als een onbehouwen man die het hart op de tong had. Hij was beroemd en berucht om zijn dikwijls pijnlijke en beledigende uitspraken.

Het coronajaar 2020 bracht Philip grotendeels met zijn echtgenote koningin Elizabeth II in isolatie in Windsor Castle door. Daar vierde het paar onder meer de 99e verjaardag van Philip. Begin januari kregen de koningin en de prins een coronavaccin toegediend.

Met zijn 99 jaar was Philip het oudste mannelijke lid van de Britse koninklijke familie ooit.