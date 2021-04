Pip Pellens (27) is getrouwd met haar vriend Pim Wessels (29). Dat laat de actrice vrijdag weten op Instagram.

"Oh ja, we hebben dit gedaan", deelt Pellens bij een foto in een trouwjurk. "Het verhaal gaat verder. Ze zei ja", schrijft Wessels op zijn Instagram-pagina.

Van september 2012 tot maart 2013 stond Pellens in het theater als danseres met de interactieve musical Lover of Loser, waar ze Wessels heeft leren kennen. In 2015 wonnen ze samen de eerste editie van het RTL 4-dansprogramma Dance Dance Dance.