Joop van Ende (79) is voor het eerst opa geworden. Zijn dochter Iris van den Ende (31) is afgelopen dinsdag moeder geworden van zoon Liam.

"Op 6 april is onze zoon Liam geboren. We zijn tot over onze oren verliefd op ons kleine lieve mannetje", laat Iris van den Ende vrijdag aan Privé weten.

De MediaLane-producent trouwde in 2018 met haar echtgenoot Vincent Biekman op Mallorca. Ook haar vader en moeder trouwden daar in de jaren tachtig.