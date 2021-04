De Britse prins Philip overleed vrijdagochtend op 99-jarige leeftijd. NU.nl maakt een overzicht van bijzondere momenten uit zijn leven in foto's.

Prins Philip (tweede van links) doet in 1933 als twaalfjarige jongen mee met een stuk op de Gordonstoun School in Schotland. Foto: BrunoPress

De prins een paar jaar later (in 1939), opnieuw op de Gordonstoun School in Schotland. Foto: BrunoPress

Het kersverse bruidspaar (Philip en Elizabeth trouwden in 1947) geniet van een wandeling. Het is de eerste keer sinds hun huwelijk dat de twee in het openbaar verschijnen. Foto: ANP

Prins Philip, koningin Elizabeth en drie van hun kinderen: prinses Anne, prins Charles en baby Andrew. De foto is in 1972 genomen op het grasveld voor Balmoral Castle, een van de favoriete plekken van de royals. Foto: ANP

De prins en koningin vieren hun zilveren bruiloft in 1972 met een familiekiekje. De kinderen op de achterste rij van links naar rechts: prins Charles, prinses Anne en prins Andrew. Tussen het echtpaar in zit prins Edward. Foto: ANP

Philip is aanwezig bij een dienst in King's College (Cambridge), waar in 2009 de achthonderdste verjaardag van de universiteit wordt gevierd. Foto: BrunoPress

De prins maakt een vrouw aan het lachen tijdens de Epsom Derby in 2013. Foto: BrunoPress

Philip in 2014 bij de zogenoemde Trooping of the Colour, een jaarlijkse ceremonie die op de zaterdag voor of na 10 juni wordt gehouden ter ere van de officiële verjaardag van koningin Elizabeth. Foto: BrunoPress

Philip met zijn vrouw Elizabeth en het gezin van hun kleinkind William in 2017. Het jongste kind van William en Kate, Louis, is dan nog niet geboren. Foto: BrunoPress