De Britse prins Philip (99) stond bekend om zijn eerlijke, onbehouwen en soms ook wat ongevoelige uitspraken. NU.nl zet er een aantal op een rij.

“Als een man een autodeur voor zijn vrouw opent, dan is die auto nieuw - of die vrouw.”

Philip had er geen moeite mee om zijn gevoel voor humor aan de buitenwereld te tonen.

“Jullie hebben last van muggen. In mijn geval is het de pers.”

Philip in gesprek met een directeur van een ziekenhuis dat hij bezoekt tijdens een staatsbezoek aan de Cariben in 1966.

“De man die de rode loper heeft uitgevonden, zou eens psychologisch onderzocht moeten worden.”

Philip die de loper betreedt, vlak voordat hij in 1986 voor een staatsbezoek naar Brazilië vertrekt.

“Iedereen klaagde erover dat-ie te weinig vrije tijd had. En nu vinden ze het vervelend dat ze geen werk hebben.”

Philip ten tijde van de economische recessie in 1981.

“Ik vraag me weleens af hoe het zou zijn om te worden gereïncarneerd in een dier dat zo zeldzaam is dat het met uitsterven bedreigd wordt. Hoe zou dat dier denken over de mens, die door zijn bevolkingsexplosie zijn soort heeft weggevaagd? Ik moet bekennen dat ik in de verleiding kom om terug te keren als een bijzonder dodelijk virus.”

Een voorwoord van Philip voor het boek If I Were An Animal van Fleur Cowles (1987).

“Ben je doof? Geen wonder, als je zo dicht bij die band staat.”

Philip tegen een groepje dove kinderen tijdens een bezoek aan Cardiff, tijdens een optreden van een Jamaicaanse drumband (1999).

“U ziet eruit alsof u zo in bed kan stappen.”

Tegen de president van Nigeria in 2003, die was gekleed in Nigeriaanse klederdracht.