Nev Schulman en zijn vrouw Laura Perlongo verwachten een derde kind. De presentator van Catfish kondigde de zwangerschap van zijn vrouw donderdag aan met een foto op Instagram.

Bij een foto waarop Schulman, Perlongo en hun twee kinderen hun buik laten zien, schrijft de televisiemaker: "We zijn zwanger", en gebruikt daarbij de hashtag HatTrick.

Het stel verwelkomde eind 2016 hun eerste kind, dochter Cleo. Twee jaar geleden werd het gezin uitgebreid met zoon Beau. Op haar eigen Instagram grapt Perlongo: "Drie? Dit wordt een hele klus. Wens ons sterkte!"

Schulman was onderwerp van de documentaire Catfish die zijn broer Ariel in 2010 maakte. De film volgt Schulman in de aanloop naar een ontmoeting van zijn nieuwe vlam, die hij online heeft ontmoet. Langzaam wordt duidelijk dat zij misschien niet is wie ze zegt te zijn. Na het succes van de documentaire besloot Schulman de serie Catfish te ontwikkelen, waarin hij mensen bijstaat die mogelijk in dezelfde situatie zitten.