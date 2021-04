Nike heeft een schikking getroffen met het Amerikaanse productiebedrijf MSCHF Product Studio, nadat het bedrijf voor rapper Lil Nas X de zogenoemde Satan Sneakers ontwikkelde. Volgens een rechter maakten de rapper en het bedrijf daarmee inbreuk op het handelsmerk van Nike.

Het is niet bekend wat er in de schikking is afgesproken, wel liet Nike weten dat MSCHF Product Studio akkoord is gegaan met het organiseren van een terugroepactie van de sneakers. De advocaten van MSCHF hebben nog niet gereageerd.

Lil Nas X, vooral bekend van zijn hit Old Town Road, lanceerde in maart zijn Satan Shoes. De 666 paar die werden gemaakt waren allemaal direct uitverkocht. De sneakers zorgden vanwege de verwijzingen naar de duivel voor ophef op sociale media. Zo zit er in de zool een druppel menselijk bloed en staat er onder meer een Bijbeltekst over Satan op de schoen geborduurd.

Voor de sneakers van de Amerikaanse rapper betaalden fans 1.018 dollar (ruim 850 euro). De schoenen waren gebaseerd op de Nike Air Max 97. Na de lancering kreeg Nike veel kritiek te verduren, omdat mensen dachten dat zij achter de actie zaten. Het schoenenbedrijf liet snel weten niets met de sneakers te maken te hebben en ondernam stappen. Een rechter stelde het bedrijf in zijn gelijk.