Bij rapper DMX is nog altijd geen hersenactiviteit vastgesteld. De vijftigjarige artiest kreeg afgelopen vrijdag een hartstilstand en ligt sindsdien in coma. Woensdag zijn tests gedaan, maar er zijn nog geen positieve resultaten, schrijft TMZ donderdag.

DMX, die eigenlijk Earl Simmons heet, ligt in het White Plains Hospital in New York. De hartstilstand is naar verluidt veroorzaakt door een overdosis drugs, maar dat is niet bevestigd.

De ziekenhuisopname heeft veel indruk gemaakt. Niet alleen op zijn familie en vrienden, maar ook op fans en buurtgenoten. Honderden belangstellenden kwamen naar het ziekenhuis. Ook DMX's verloofde Desiree Lindstrom, zijn ex-vrouw Tashera Simmons en hun vier kinderen en zijn ex-vriendin Yadira Borrego en hun kinderen waren bij het ziekenhuis.

Verloofde Desiree en DMX's moeder zitten sinds zijn ziekenhuisopname dag en nacht aan zijn bed. Volgens bronnen hebben de hersenen van de rapper ten minste dertig minuten geen zuurstof gekregen. De kans dat iemand dat overleeft, is bijzonder klein.