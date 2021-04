De politie heeft in de afgelopen negen maanden negen keer bericht gehad van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, zo blijkt uit gegevens die zijn opgevraagd door persbureau PA Media.

In juli, toen het stel naar Santa Barbara was verhuisd na tijdelijke verblijven in Canada en Los Angeles, werd de politie vier keer gebeld. Volgens de data ging het in één geval om een verzoek en in drie gevallen om een alarm dat afging.

Tijdens de kerstdagen werd de politie twee keer gebeld, omdat er iemand op het terrein van het stel liep. Deze persoon werd opgepakt en vastgezet op verdenking van huisvredebreuk.

Het recentste telefoontje werd gepleegd op 16 februari. Het ging opnieuw om een alarm.

Markle vertelde onlangs in een interview met Oprah Winfrey dat ze zich vaak onveilig voelt.