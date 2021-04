De ex-vriend van Sonja Bakker gaat in beroep tegen de taakstraf van zestig uur die hem werd opgelegd voor het mishandelen van de dieetboekenauteur, meldt Shownieuws donderdag.

Barry van Suijdam, die zijn relatie met Bakker onlangs op de klippen zag lopen, kreeg naast de taakstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken met een proeftijd van twee jaar.

Van Suijdam zou Bakker na een ruzie in november aan haar armen en haar hebben getrokken en haar hebben geslagen. Dat het om een fikse ruzie ging, kwam vrij snel naar buiten. Pas veel later werd bekend dat Bakker aangifte had gedaan en Van Suijdam vervolgd zou worden.

Het stel ging na het voorval in therapie, maar maakte in maart bekend uit elkaar te gaan. Volgens Bakker was "de koek op".

De 46-jarige Bakker en de 47-jarige Van Suijdam kregen in 2018 een relatie. Bakker heeft drie kinderen uit twee eerdere relaties: Finn, Tristan en Bram.