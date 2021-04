Prinses Ariane, de jongste dochter van Willem-Alexander en Máxima, is zaterdag veertien jaar geworden. De kans is groot dat de prinses een digitaal feest viert, zo liet haar moeder al eerder weten.

"De optie was om buiten te zijn, maar als het zulk slecht weer is, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren", vertelde Máxima woensdag aan Shownieuws. "We kijken donderdag wat de weersvoorspellingen zijn. Anders wordt het helaas een digitale viering."

Met koele temperaturen en veel verwachte regen is de kans dus groot dat Ariane zaterdag een online feest viert.

Ariane werd op 10 april 2007 geboren in Den Haag en is de derde in lijn van troonopvolging. Haar naam, die 'de eerbiedwaardige' betekent, begint net als die van haar zusjes met een A. Je spreekt het uit als 'Ariaan'.

Haar andere namen zijn Wilhelmina (verwijzing naar koningin Wilhelmina, overgrootoma van Willem-Alexander), Máxima en Ines (de jongste zus van Máxima, die in 2019 overleed).

Ariane gaat, net als haar twee oudere zussen, naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In haar vrije tijd speelt de prinses gitaar en doet ze aan jazzballet, paardrijden en wedstrijdzwemmen. Volgens Blauw Bloed is de jongste uit het gezin spontaan, eigenwijs, ondernemend, erg leergierig en heeft ze een duidelijke eigen mening.