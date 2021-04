Boer Wim en zijn vriendin Marit, die elkaar in 2018 ontmoetten tijdens Boer zoekt Vrouw, zijn de ouders geworden van een dochter.

Dochter Lot is inmiddels vijf maanden oud. "Alles gaat heel goed met ons en we zijn super dankbaar voor alles wat het Boer zoekt Vrouw-avontuur ons heeft gebracht", zegt Marit donderdag in een video op de website van het programma.

Het stel deed in 2018 mee aan het datingprogramma, in hetzelfde seizoen als Steffi, Marnix, Michelle en Jaap. Ook Steffi en Michelle vonden de liefde via het door Yvon Jaspers gepresenteerde programma.