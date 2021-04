Khloe Kardashian is het niet eens met de kritiek die ze krijgt nadat ze haar team de opdracht gaf een onbewerkte foto in bikini die per ongeluk op sociale media was gepost, overal te verwijderen. Op Instagram schrijft de 36-jarige realityster dat ze het recht heeft een foto die haar lichaam niet weergeeft zoals het is te verwijderen.

De foto verscheen woensdag online door een fout van een assistent van Kardashian. Haar team zou vervolgens verschillende media hebben benaderd om de foto te verwijderen en op Twitter werd het beeld gerapporteerd.

Kardashian kreeg kritiek te verduren dat ze de foto alleen verwijderd wilde zien, omdat haar onbewerkte lichaam erop te zien was. Dat is onzin volgens de zus van Kim en Kourtney. Op Instagram post ze filmpjes waarop haar lichaam naar eigen zeggen onbewerkt te zien is.

"De foto die deze week werd geplaatst is mooi", begint ze haar verklaring. Kardashian omschrijft zichzelf als iemand die al haar hele leven moeite heeft met haar zelfbeeld met betrekking tot haar lichaam. "Als iemand dan een onflatteuze foto van je plaatst met slecht licht dat je lichaam niet laat zien zoals het is, terwijl je hard voor dat lichaam hebt gewerkt, heb je het recht te vragen om de foto niet te verspreiden, ongeacht wie je bent."

Kardashian schrijft verder dat ze een onmogelijke druk voelt om er altijd op haar best uit te zien, omdat elke oneffenheid in haar lichaam door anderen wordt benoemd en belachelijk gemaakt. "Het went nooit om te horen te krijgen hoe onaantrekkelijk je bent en als je het maar vaak genoeg hoort, ga je het zelf geloven."

De realityster geeft toe niet vies te zijn van een filter of een bewerking van een foto en vergelijkt het met het opdoen van make-up om eruit te zien zoals je wil. "Wat ik van mezelf wil delen met de wereld is mijn keuze en het is niet aan anderen om te bepalen wat daarin acceptabel is."