Ariana Grande belooft Dalton Gomez "vroeg in de zomer" eeuwige trouw, zeggen ingewijden tegen Us Weekly.

Over de trouwlocatie lijken de twee, die sinds eind vorig jaar verloofd zijn, het ook eens. "Ze zijn op verschillende locaties gaan kijken, maar waarschijnlijk kiezen ze voor iets in Californië."

De 27-jarige zangeres en haar 25-jarige vriend, die vastgoedmakelaar is, kiezen voor een kleine, intieme bruiloft. Uiteraard wordt rekening gehouden met het coronavirus en "gebeurt er niks officieels als het niet veilig is".

Grande werd ruim een jaar geleden voor het eerst gekoppeld aan Gomez, nadat haar relatie met Mikey Foster was verbroken. De zangeres had eerder relaties met rapper Mac Miller, rapper Big Sean en acteur Pete Davidson. Met Davidson had ze zich ook verloofd.