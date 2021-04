Sarah van Soelen is de nieuwe vriendin van André Hazes, zo bevestigde de zanger dinsdag bij Beau, maar ondanks haar ruim 100.000 volgers zijn er nog altijd meer mensen die geen idee hebben wie zij is. NU.nl zocht het uit.

"Sarah is een heel leuk wijf", aldus André Hazes (27) midden maart na de bekendmaking dat zijn relatie met Monique Westenberg (43) is geëindigd. De zanger benadrukt dat hij op dat moment geen relatie heeft met Van Soelen, maar dat de twee goede vrienden zijn en dat hij zelfs bij haar en haar familie thuis woont. "Ik sluit niets uit. Als het dan toch gebeurt, ben ik later niet die leugenaar."

Nog geen maand later blijkt het dan toch tot een relatie te zijn gekomen: Hazes bevestigt tegenover Beau van Erven Dorens zijn relatie met Van Soelen, die hij al jaren kent. "Ik ben wel gek op dat meisje", aldus de zanger die in hetzelfde programma ook nog eens benadrukt hoe belangrijk de band met de vader van Van Soelen is. "Het is een hele goede vriend."

Sarah van Soelen (zittend) met haar ouders. Instagram/Sarah van Soelen Sarah van Soelen (zittend) met haar ouders. Instagram/Sarah van Soelen

Sarah van Soelen is 25 jaar oud, model en influencer. Op Instagram heeft ze inmiddels meer dan 100.000 volgers, al moet gezegd worden dat dat aantal nog ruim de helft was voor Hazes haar naam noemde in het bericht op Instagram waarin hij het einde van zijn relatie met Westenberg aankondigde. Ze figureerde ook eens in een videoclip van zanger Quido van de Graaf die in 2019 strandde in de halve finales van The voice of Holland.

Haar vader is Rudolf van Soelen, directeur van de op een na grootste lampenfabrikant van Nederland. Op Instagram deelt Sarah van Soelen regelmatig foto's met hem en haar moeder Rebecca.

Op Instagram maakt ze reclame voor jurkjes en verschillende kledingwinkels, maar ze is ook niet vies van een cosmetische ingreep hier en daar. Op de Facebook-pagina van een kliniek is te zien dat er 2 milliliter fillers in haar jukbeenderen zijn aangebracht en ook haar lippen zijn opgespoten tot een groter formaat.

Sarah van Soelen met een vriendin in 2014, voor de cosmetische ingrepen. Sarah van Soelen met een vriendin in 2014, voor de cosmetische ingrepen.

Hazes en Van Soelen leren elkaar in 2019 al kennen op een feestje, maar tot een relatie komt het dan niet. Wel is meteen duidelijk dat ze veel met elkaar gemeen hebben. "Ik hou van een drankje, ik heb het af en toe moeilijk en dan grijp ik naar de fles. Zij snapt dat heel goed", aldus de zanger, die uit de doeken doet dat Van Soelen anderhalf jaar in een afkickkliniek heeft gezeten vanwege haar verslaving aan drank en drugs.

De twee wonen dus al samen, want Hazes is meteen bij de familie ingetrokken toen hij tot de conclusie kwam dat zijn relatie met Westenberg niet meer te redden was. Rudolf van Soelen was de eerste die hij belde tijdens de vakantie op Bonaire, waar Hazes zijn relatie met Westenberg beëindigde. "Ik heb zelf geen vader en ben steun bij hem gaan zoeken, voor mezelf. Zo heb ik deze familie leren kennen."